Costanza Caracciolo e la nascita della figlia Stella: «Ecco Christian Vieri papà»

Giovedì 6 Giugno 2019, 18:45 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2019 18:54

“Tutto, tutto. Faccio tutto, senza problemi. Ho imparato subito”, con l’arrivo della primogenita Stella, la vita è cambiata pere la moglie. L’ex calciatore è molto presente con la piccola e la conferma arriva proprio dall’ex velina.Costanza infatti ammette che Bobo è stata al suo fianco e a quello della figlia da subito: “Fantastico - Ha fatto sapere in un’intervista a “Oggi” - Bobo Vieri è un papà modello. Ho avuto un parto cesareo e i primi giorni non potevo muovermi. Bobo mi ha aiutato moltissimo e continua a farlo (…) In casa è perfetto! Preciso e ordinato. Io sono l’opposto”.E’ arrivata l’estate e la famiglia vieri è già preparata, con numerosi impegni: “Prima Formentera, poi la Bobo Summer Cup, il gran torneo di footvolley che lui organizza lungo le spiagge e che fin dall’inizio è stato il nostro ‘nido d’amore’. Quest’anno ci saremo anche io e Stella”.Tanto sport farà calare un po’ la pancetta messa su da Vieri: “Dovremo tutti e due rimetterci in forma. Arriviamo sempre ad aprile o maggio senza aver fatto nulla, poi dobbiamo darci da fare come pazzi. Prima dell’estate, Bobo si rimette in moto di colpo, soffrendo un sacco. Adesso ha ricominciato a correre”.