Costanza Caracciolo e le nozze con Christian Vieri: «C’eravamo solo io e Bobo»

Giovedì 9 Maggio 2019, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2019 18:00

Quelle frasono state delle nozze “intime”. L’ex velina e l’ex calciatore, recentemente diventati genitori della piccola Stella, infatti si sono sposati in comune a Milano e Costanza ha confessato che “c’eravamo solo io e Bobo”L’ex calciatore non ha fatto la classica proposta (“Niente proposta in ginocchio, rose o altro – ha fatto sapere in un’intervista a “Gente” - A Natale eravamo a Milano e ci siamo attivati per le pratiche. La notizia poi è trapelata, ma va bene lo stesso, non ce la siamo presa. Mi ha fatto soffrire di più la notizia uscita troppo in anticipo della mia gravidanza”) e comunque conferma le nozze: “No, in comune, a Milano, c’eravamo solo io e Bobo. Condividiamo tutto e volevamo che questo fosse un momento solo nostro. Ma faremo una festa e sicuramente lo inviterò”.Un accenno anche alla sua vita da mamma: “Da quando è arrivata Stella nella mia vita tutto è cambiato. Per farle un esempio, stamattina mi sono svegliata, ero pensierosa perché dovevo scattare queste foto e temevo di non essere in forma dopo la pausa di questi mesi. Ma è bastato incrociare i suoi occhi e il suo sorriso per rimettere le priorità al loro posto”.