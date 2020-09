Costanza Caracciolo tenera mamma, le foto con la figlia Isabel: «Qualcuno ha chiesto coccole??»

Costanza Caracciolo e le prime foto con la figlia Isabel. Costanza Caracciolo, moglie di Bobo Vieri e ex velina, ha postato alcuni scatti con la su secondogenita che ha “chiesto le coccole”.

«Qualcuno ha chiesto coccole??», si domanda Costanza Caracciolo nella didascalia della foto che la vede con in braccio la figlia, conquistando i like e i complimenti idi follower e amici vip. Isabel è la seconda figlia di Bobo e Costanza, dopo Stella. La piccola è nata sotto l’emergenza Covid e la stessa Caracciolo ha raccontato la difficoltà (mista alla gioia finale) del momento: «Nessuno mai avrebbe creduto che avremmo affrontato un momento così importante da sole – ha scritto sul social - senza il tuo papà, senza la famiglia e gli amici, ma devo dire che ce la siamo cavata davvero bene... Il parto precedente non è stato facile, eppure all’esterno era tutto apparentemente così bello... ieri invece durante il tragitto, mentre mi accompagnava papà, era tutto molto strano, strade vuote, silenzio assordante e io tremavo all’idea di dover affrontare tutto da sola.. Invece è stato un parto magnifico a suon di musica, con un team quasi tutto al femminile ed è andata benissimissimo, sei nata tu, gioia e luce di cui avevamo bisogno💪🏽💕💪🏽Far finta di niente rispetto a quello che succede qui fuori è impossibile, però per 24h non ci ho pensato ed è stato bellissimo..».

