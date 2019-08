Costume chic e forma invidiabile: Elisabetta Gregoraci incanta Nerano

Giovedì 22 Agosto 2019, 19:27

MASSA LUBRENSE - La sua presenza non è passata inosservata. Non solo per la serata trascorsa nella taverna Anema e Core di Capri insieme a Flavio Briatore, con cui ha fatto coppia dal 2008 al 2017, ma anche per la sua bellezza e la sua eleganza. Elisabetta Gregoraci ha fatto sfoggio di tutto il suo fascino sull'Isola Azzurra e in penisola sorrentina incantando i fortunati che hanno avuto il privilegio di incontrarla. Prova ne sono le immagini che la showgirl, modella e conduttrice televisiva ha pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo Instagram.La vacanza nel golfo di Napoli, condivisa con Briatore per la gioia del loro figlio Nathan Falco, ha offerto alla Gregoraci l'opportunità di visitare anche la penisola sorrentina. A cominciare da Marina del Cantone, dove la 39enne calabrese è stata avvistata sulle palafitte del ristorante Lo Scoglio, tradizionale luogo di ritrovo per centinaia di personaggi del jet-set italiano e internazionale. Qui la bella Elisabetta ha fatto sfoggio di occhiali da diva e di un coloratissimo costume intero. Gli scatti hanno fatto immediatamente il giro dei social network, dove la Gregoraci vanta più di un milione di follower.Una toccata e fuga in penisola sorrentina e a Capri, quindi, per una delle coppie più spiate dai paparazzi. Sull'Isola Azzurra, in particolare, Gregoraci e Briatore erano stati avvistati nella taverna di Guido e Gianluigi Lembo. L'imprenditore si era esibito in una performance canora interpretando l'inno di Mameli e “L'italiano” di Toto Cutugno. Alcuni avevano addirittura ipotizzato un clamoroso ritorno di fiamma tra i due. Si sarebbe trattato, invece, solo di una reunion estiva per far felice il figlio Nathan Falco. Dopodiché la Gregoraci ha lasciato la Campania per fare ritorno a Soverato, cittadina calabrese dove è nata nel 1980.