Costume leopardato e mojito ecco Mel B: la regina delle «Spice Girls» tra Capri e Costiera

Mercoledì 7 Agosto 2019, 09:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutte pazze per Capri e la Costiera amalfitana: le star internazionali anche quest'anno consacrano l'isola azzurra e le località della Divina come mete preferite per l'estate 2019. Prosegue infatti il via vai di celebrity che, tra bikini hot, tuffi e passeggiate lungo le viuzze delle località balneari della Campania, postano con orgoglio sui social foto e soprattutto stories che fanno il pieno di commenti e consensi.LA CANTANTEÈ il caso di Mel B (ovvero Melanie Janine Brown), icona della musica pop in quanto componente delle Spice Girls, gruppo che ha venduto milioni di dischi negli anni '90. La cantante e attrice britannica, di origini caraibiche, che tutti chiamano Scary Spice, è in vacanza a Capri dove, dopo aver partecipato come ospite vip al matrimonio di Heidi Klum e Tom Kaulitz festeggiato nei giorni scorsi sull'isola azzurra, si diletta tra bagni a mare, scatti in compagnia di amici e balletti sugli scogli. Tanto relax e divertimento, dunque, per la esplosiva Mel B che si gode un periodo di pausa dopo il tour di concerti Spice World Returns 2019 Tour svoltosi tra Irlanda, Galles, Scozia e Inghilterra e che ha sancito ufficialmente il ritorno del girl power e del gruppo formato da Mel B, appunto, con Emma Bunton, Mel C e Geri Halliwell. Mentre si vocifera un ritorno nella band britannica anche di Victoria Beckham, la bella Mel si è lasciata fotografare, in queste ore, con un micro bikini animalier in perfetto stile Spice Girls sfoggiato durante le sue giornate trascorse al mare presso il beach club La Fontelina dove si è poi rilassata, lasciandosi cullare dalle onde del mare, a bordo di un materassino color rosa fluò.LA MODELLAUn vero e proprio reportage ha realizzato la stessa Melanie, delle sue vacanze capresi, con una serie di video racchiusi in un capitolo denominato Capri e pubblicato sul suo personale profilo Instagram in cui si vede la star ballare in riva al mare o sorseggiare drink distesa al sole. Bellezze al bagno anche in Costiera amalfitana: a scegliere Positano, come meta da instagrammare sui social, è stata la top model brasiliana Alessandra Ambrosio, fotografata in queste ore, in versione sirenetta, su una scogliera. Vacanze italiane, dunque, anche per il sexy angelo di Victoria's Secret che è accompagnata dal fidanzato, l'imprenditore italiano Nicolò Oddi, con cui la super modella ha trascorso alcuni giorni, tra gite in barca e abbracci romantici, anche sull'isola di Capri, come lei stessa ha raccontato sul web postando foto con messaggi d'amore a lui indirizzati.LA BLOGGERBaci e coccole tra le bellezze della Costiera anche per la modella e blogger tedesca Leonie Hanne, immortalata in questi giorni caldi di inizio agosto, a Positano, con il compagno Alexander Galievsky. Con due milioni di followers su Instagram e un sito di moda (Ohh Couture) gettonatissimo e molto seguito dagli esperti del settore, la bionda influencer ha scelto l'Italia per realizzare, in questi giorni, scatti fashion per i numerosi brand di alta moda di cui è testimonial ma soprattutto per mangiare pizza in occasione del suo compleanno, che ha festeggiato insieme alla sua dolce metà tra sorrisi e brindisi in riva al mare. Non poteva mancare, naturalmente, anche per Leonie Hanne, una escursione sull'isola di Capri e così, a bordo di una imbarcazione, la modella, in queste ultime ore, ha navigato in direzione Faraglioni sfoggiando look ricercati e un fisico mozzafiato.