Crisi Totti e Ilary, le reazioni social: «È una tragedia», «Lei si è montata la testa»

“Allora l’amore non esiste”. La presunta fine della storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi è un disincanto per tanti. Sui social le reazioni sono prevalentemente di dispiacere e incredulità. Come per un cartone della Disney senza lieto fine, come per un romanzo di Nicholas Sparks che termina con una separazione. “Io c’avevo sperato, avevo addirittura superato il trauma del divorzio dei miei. Ma ora non ci credo più”, scherza (mica tanto) Alessia su Twitter. Sono soprattutto le donne a meravigliarsi della crisi tra il capitano per antonomasia e una delle donne della tv più famose in Italia. C’è anche chi come Francesco mischia il sacro al profano. “Pandemia ancora in corso, la Regina col covid, Ilary e Totti che si lasciano, Terza Guerra Mondiale, ormai nessuna certezza”.

C’è poi l’ala possibilista. “Le crisi esistono da sempre, ma la supereranno”. Mentre in alcune radio locali che parlano di Roma h24, c'è chi se la prende con gli atteggiamenti della Blasi: "Si è montata la testa dopo che Francesco ha smesso con il calcio". Insomma, l’argomento ha praticamente monopolizzato tutti i social: su Twitter l’hashtag Totti è in tendenza prima di #RussiaUcraina, su Facebook migliaia di commenti sotto i post riguardanti la vicenda, su Instagram migliaia di stories e persino su Tik Tok i più giovani si interrogano su cosa sia successo. Ecco, dunque, farsi largo a decine di ipotesi: "Lei ha trovato un altro", "No, è lui che si è messa con una donna più giovane", "Ma come fanno a vivere ancora insieme?".

Totti - Ilary, Di Maio vola all'Eur per evitare la crisi#Totti #Ilary #DiMaio — Le frasi di Osho (@lefrasidiosho) February 22, 2022

Puro gossip che, però, non prende in considerazione la sofferenza che stanno vivendo i tre figli Cristian, Chanel e Isabel: "I mie si sono separati quando avevo 15 anni e mi è cascato il mondo addosso. Spero che per i tre piccoli sarà diverso". E poi i meme, da quello della Regina Elisabetta con un cartello in mano e la scritta “Aiuto raga”, a quello del divulgatore scientifico, Alberto Angela e il sottotitolo “È una tragedia e basta”.

