Cristiano Ronaldo, gioia incontenibile in famiglia: l'annuncio del sesso dei due gemellini

Grande festa in casa di Cristiano Ronaldo. La gioia per l'arrivo dei due gemelli in casa è già alle stelle. E nonostante manchino ancora dei mesi all'arrivo dei due baby Ronaldo, in famiglia è già scoppiata la festa per l'annuncio del sesso dei due gemellini. La pancia di Georgina Rodriguez è ancora poco visibile, ma è già noto il sesso dei sue due nuovi figli. E l'annuncio arriva sui social e in grande stile.

Anche gli altri figli della coppia non vedono l’ora di allargare la famiglia e sono proprio loro i protagonisti del siparietto social in cui il calciatore e la modella svelano il sesso dei bimbi che nasceranno in primavera. Si tratta di un maschietto e di una femminuccia, mix perfetto per la big-family di Cristiano.

Sono stati il primogenito Cristiano Jr, insieme a Eva, Mateo e Alana Martina a scoppiare i palloncini e svelare che avranno un fratellino e una sorellina. Di fronte all'albero di Natale della villa di Cristiano e Georgina volano i coriandoli rosa e azzurri che si celavano dentro i palloncini fatti scoppiare dai piccoli Ronaldo. E inizia la festa perché tutti sono stati accontantati. Mentre i maschietti esultano per l'arrivo di un fratellino, le femminucce esultano per l'arrivo di una sorellina.

La coppia ha deciso di postare lo stesso identico video. E con la stessa didascalia: «Dove la vita inizia e l’amore non finisce mai». Tutto è pronto per accogliere i due nascituri e adesso non resta altro che scoprire quali saranno i nomi scelti dalla coppia.