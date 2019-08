Cristina Chiabotto e Marco Roscio, luna di miele anticipata prima del matrimonio a settembre

Mercoledì 7 Agosto 2019, 18:50 - Ultimo aggiornamento: 07-08-2019 19:15

Dopo la dolorosa e discussa (sui giornali) fine della sua lunga relazione con Fabio Fulco, Cristina Chiabotto ha ritrovato l’amore a fianco del manager Marco Roscio, con cui, secondo i beninformati, dovrebbe sposarsi a settembre con una cerimonia blindatissima.La love story tra Cristina e Marco è venuta a galla nel giugno 2018, quando i due sono stati paparazzati durante un romantica cena a Portofino. Da allora sono inseparabili e in attesa delle nozze si sono regalati, fotografati da “Chi”, una mini luna di miele anticipata in Sardegna.Cristina aveva raccontato a “Verissimo” il difficile momento dell’addio al suo ex Fulco (“Non c’è stato un vero motivo. Non c’era più l’incastro. Ho trascinato la cosa per troppo tempo, perché fatico a chiudere le porte. Ho toccato il fondo ma mi sto rialzando e ho voglia di emozionarmi”), fino a che non è arrivato il suo nuovo cavaliere: “Marco ha saputo rispettarmi e aspettarmi - ha spiegato - Forse ero inconsciamente già pronta a vivere una nuova storia, ma lui ha avuto tanta pazienza e ha capito quando era il momento giusto”.