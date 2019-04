Cristina Chiabotto sposa Marco Roscio: tutti i particolari del matrimonio

Lunedì 22 Aprile 2019, 13:24 - Ultimo aggiornamento: 22-04-2019 13:36

Cristina Chiabotto è pronta alle nozze. Finita la sua lunga relazione con collega Fabio Fulco, come riportato daterminata a colpi di frecciatine mezzo stampa, l’ex Miss Italia ha ritrovato l’amore a fianco dell’imprenditoree sembra proprio che i due abbiano già organizzato il matrimonio.Il grande passo però anno sarebbe soltanto in programma, perché secondo “Spy” la cerimonia sarebbe già stata scadenzata sul calendario, prevista per la fine di settembre. La celebrazione sarà senza clamore mediatico e per pochi intimi, senza vip tranne alcuni componenti della famiglia Agnelli ospitati per la festa in una villa alla porte di Torino.Stando alle indiscrezioni la Chiabotto non avrebbe chiesto l’aiuto, come spesso accade i questi casi, di una wedding planner ma starebbe organizzando tutto da sola. Insomma un vero e proprio colpo di fulmine quello fra la conduttrice e il nuovo fidanzato, che hanno reso pubblica la loro relazione soltanto quindici mesi fa. Ben più lunga la storia d’amore con l’ex Fabio Fulco, che è terminata dopo aver spento dodici candeline…