Cristina D'Avena in bikini, la foto su Instagram scatena i fan

Lunedì 27 Agosto 2018, 17:59 - Ultimo aggiornamento: 28 Agosto, 00:06

“Ultimi giorni di sole… Me lo godo tutto pensandovi e mandandovi un grosso bacio! Vi amoooo!”. Questo il messaggio rivolto ai fans mandato su Instagram dalla cantante Cristina D'Avena, in vacanza in queste ore a Gallipoli in Puglia. Ma a scatenare le reazioni e i commenti ammirati, più che il messaggio è la foto postata da Cristina: un bikini mozzafiato che non fa minimamente sospettare l'età anagrafica (54 anni) della cantante.