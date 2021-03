Cristina D'Avena, foto senza trucco e décolleté esplosivo. Fan impazziti: «Puffiamoci...». Oggi, la cantante idolo di grandi e piccini ha condiviso su Instagram due scatti supersexy che hanno fatto subito il giro del web. Nelle immagini, Cristina D'Avena dà il buongiorno ai suoi follower con una mise che non è passata insosservata.

APPROFONDIMENTI AMICA DEI PUFFI Cristina D'Avena, la foto del décolleté esplosivo... UN TALENT VERO Cristina D'Avena, dice no all'Isola e fa un appello a Maria...

L'interprete delle sigle più belle dei cartoon è apparsa senza trucco, con un top nero che ha messo in risalto il décolleté esplosivo. «Buongiornoooo! Oggi si parte per Roma...Vi penso! 😘 #nomakeup #nofilter», cinguetta Cristina D'Avena e i messaggi dei fan non si fanno attendere. «Per questo motivo pago il wifi...», scrive un utente. E ancora: «E così scopro che la cantante dei miei cartoni preferiti da bambino è una bomba sexy».

«Che bomba». C'è poi chi va sul "classico": «Puffiamoci è stato detto?». I fan non hanno dubbi: «Senza trucco sei ancora più bella». In poco tempo, le foto fanno il giro dei social ed è boom di like. Cristina D'Avena colpisce ancora.