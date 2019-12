Cristina Marino décolleté troppo hot: Luca Argentero la bacchetta e lei si abbottona la camicia

Durante una romantica passeggiata per le strade di Roma, Luca Argentero “bacchetta” la fidanzata Cristina Marino per la scollatura troppo audace e lei, immediatamente, corre ai ripari e sotto il suo attento sguardo abbottona la camicia.

Sanremo, Fiorello e Amadeus stasera insieme a Viva Raiplay!





Luca e Cristina si sono conosciuti sul set del film “Natale ai Caraibi” e hanno ufficializzato la relazione nel 2017. L’amore va a gonfie vele e per l’attore e la modella – influencer ed attrice si parla di nozze. “Chi” li ha sopresi mentre teneramente abbracciati vanno in giro per le strade della Capitale dopo aver fatto tappa in una gioielleria.

All’improvvisano Luca si accorge del particolar hot, lo fa notare alla fidanzata che sistema subito la situazione. Scomparso il problema, la coppia riprende la passeggiata scambiandosi anche un bacio a favore di paparazzo.

Ultimo aggiornamento: 22:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA