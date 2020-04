Cristina Marino incinta: «Sono aumentata solo di 8 chili. Luca Argentero? Ecco la mia sliding doors»

Ultimo aggiornamento: 20:23

di, sta trascorrendo col suo amore la quarantena da coronavirus. La modella, che ha dato l’annuncio della sua gravidanza su Instagram per anticipare i giornali, ha raccontato la sua vita da futura mamma.In grande forma, in questo periodo ha preso solo otto chili e dopo la nascita del figlio non si fermerà, ma si occuperà sul social di neo mamme: “Io sono aumentata di soli 8 chili – ha raccontato un intervista a “Grazia” - sono molto rigorosa con la dieta, precisa e puntigliosa come quando mi alleno (…) Non mi fermerò quando nasce la piccola, anzi sarà un periodo intenso perché a quel punto potrò dare consigli alle neo mamme per tornare in forma”.In diretta social invece ha dato particolari sul suo incontro con Luca Argentero: “Santo Domingo. Cinepanettone. Io dovevo partire – ha svelato - ma mi hanno sbagliato il volo, proprio sliding doors. Non lo avrei mai incontrato. Poi mi hanno detto: “Guarda, puoi partire domani”. Luca arrivava la sera, io sarei dovuta partire nel pomeriggio di quello stesso giorno. Invece abbiamo cenato insieme e di lì è nato tutto. A me è andata benissimo, ma a lui è andata meglio. Quando mi hai presa, avevo 24 anni, ero nel fiore della mia giovinezza.Non avevo neanche un capello bianco. Quindi, è vero, io sono fortunatissima, ma ho la grandissima presunzione di dire che anche ad Arge è andata molto bene. Più invecchia più è bono. È molto più bello adesso di quando era giovane”.