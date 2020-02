Cristina Marino, le foto col pancione al settimo mese: «Io e Luca Argentero volevamo aspettare, ma...»

Ultimo aggiornamento: 17:38

ha annunciato dai social di esseree ora ha postato dal suo account instagram alcuni scatti che la vedono col pancione al settemo mesi di gravidanza.Cristina ha comunicato la lieta notizia su Instagram, ma in realtà voleva aspettare: «Noi siamo al settimo cielo – aveva spiegato - siamo felici di aver condiviso con voi questo momento di grande gioia, anche se confesso che avremmo preferito essendo un momento così intimo e delicato aspettare ancora un po’ e tenerlo per noi il più possibile. Abbiamo deciso di anticipare certi giornaletti che non sempre dicono le cose giuste e soprattutto abbiamo preferito dirvelo noi con amore».Gli scatti vengono da un servizio di “Grazia” in cui ha parlato del suo rapporto con Argentero: «Luca è stato rispettoso dei miei tempi, mi ha aspettata. Ci dovevamo sposare, poi sono rimasta incinta e abbiamo rimandato. Ma non ho fretta. Lui è fatto per costruire una famiglia, è un maschio che ama la casa».I due, molto riservati sulla sua vita provata, si sono trovati: «Quando mi ha incontrata non avevo bisogno di niente, ero libera e felice. Ci siamo trovati. Luca è l’anima più speciale che conosco. Mi dà serenità, è romantico e molto presente».