Cristina Parodi, 25 anni di matrimonio con Giorgio Gori: «I nostri 3 figli pieni di passioni molto diverse dalle nostre»

Cristina Parodi ospite da "Oggi è un altro giorno", il programma condotto su Rai 1 da Serena Bortone, racconta del suo matrimonio con il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e dei loro 3 figli «pieni di passioni». Nata ad Alessandria, giornalista, conduttrice, scrittrice italiana, quello di Cristina Parodi è uno dei volti femminili più noti e apprezzati della televisione italiana. Dopo gli esordi nelle piccole emittenti, arriva al Tg5 accanto ai volti storici del giornalismo italiano e dopo una lunga serie di ruoli intrapresi decide di lasciare Mediaset. Dopo La7, dove già lavorava la sorella Benedetta Parodi, approda in Rai. Oltre alle piccole esperienze al cinema, nel 2013 arriva per lei il Festival di Sanremo, condotto con Fabio Fazio e la sorella Benedetta.

Sposata dal 1° ottobre 1995 con Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, in passato direttore di Canale 5 e Italia 1, la Parodi ha appena festeggiato le nozze d’Argento dopo 25 anni di matrimonio. Lo stesso Gori in una recente intervista, sempre nel salotto di Serena Bortone, ha raccontato la nascita dell’amore per Cristina Parodi, negli anni in cui entrambi lavoravano a Mediaset: «Prima mi interessava il tg ma poi ho capito che anche la conduttrice aveva qualcosa di speciale. È stata lei a chiedermi la prima volta di uscire insieme» aveva detto.

Frutto del loro saldo matrimonio sono i tre figli: Benedetta (nata nel 1996), Alessandro (nato nel 1997) e Angelica (nata nel 2001). «Abbiamo trasmesso loro i valori tramite l'esempio, senza mai fare grandi ramanzine» ha detto oggi la giornalista a Serena Bortone. Nonostante tutti e tre «hanno preso strade molto diverse dalle nostre», «vegetariani, ambientalisti, i primi due si occupano di piante e agricoltura», «sono una mamma orgogliosa» conclude la Parodi.

