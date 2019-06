Da «Fast and Furious» alla Costiera: relax a Nerano per Jason Statham

Giovedì 13 Giugno 2019, 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È uno degli attori hollywoodiani più amati. Merito del fisico imponente, frutto della sua carriera di tuffatore e della sua passione per le arti marziali, ma soprattutto per le scene pericolosissime, interpretate senza ricorrere a controfigure, e per il ruolo in "Fast & Furious", la saga cinematografica americana basata su corse e "battaglie" d'auto. Per riprendersi dalle fatiche del cinema Jason Statham ha scelto la Campania: oggi il 51enne attore britannico è approdato a Marina del Cantone, tradizionale buen retiro estivo dei vip di mezzo mondo. In t-shirt nera e occhiali a goccia, Statham è approdato al ristorante "Lo Scoglio", dove i personaggi del jet-set sono di casa da sempre, per un pranzo a base di specialità tipiche della cucina sorrentina. Nei giorni scorsi l'attore era stato avvistato a Ischia e a Capri, dove non era sfuggito all'occhio vigile dei fan presenti in piazzetta e nel ristorante dove si era poi rifugiato per assaggiare la pizza all'acqua insieme alla compagna, la supermodella Rosie Huntington Whiteley. In tutte le circostanze Statham si è mostrato particolarmente a suo agio, sempre cordiale e disponibile con gli ammiratori (e le ammiratrici) che lo assediavano per una foto ricordo: non ultimo lo staff del ristorante "Lo Scoglio", capitanato dallo chef Tommaso con le sorelle Margherita e Antonia De Simone.