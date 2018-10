Da X Factor a Sorrento: relax in Costiera per Francesca Monte Foto

Lunedì 8 Ottobre 2018, 17:08

SORRENTO - A volte le canzoni sembrano anticipare gli eventi della vita reale. E così, per l'interprete reduce dal successo del singolo "Un'estate che non finirà", la bella stagione, le vacanze e il divertimento non potevano che continuare anche a ottobre inoltrato. La fortunata è Francesca Monte, cantautrice e compositrice affermatasi nel 2014 dopo la partecipazione al talent-show musicale X Factor, che si è concessa qualche giorno di relax a Sorrento in compagnia di amici.La bella mora di origini salernitane ha scelto l'hotel Bel Air per godersi le meraviglie della Costiera, a cominciare dalle prelibatezze della cucina locale. Ravioli, pasta, frittura, torta caprese, gelato, madorle tostate e caramellate, senza dimenticare gli immancabili aperitivi: Francesca non ha rinunciato a nulla e lo ha fatto a cuor leggero, come ha scritto in una storia pubblicata su Instagram. «Tornerò a casa con tre chili in più, ma chi se ne importa», ha sottolineato la cantante a margine di una foto con lo staff dell'hotel di cui è stata ospite. Che il suo fisico perfetto non abbia risentito dei piccoli peccati di gola è dimostrato dalle foto che ritraggono Francesca in costume, mentre si infila nella vasca idromassaggio con vista sul golfo di Sorrento, o in reggiseno, mentre offre un assaggio delle sue doti canore davanti allo specchio.Insomma, relax e spensieratezza per una stella di prima grandezza nel panorama musicale italiano. Dopo il successo di “Tonight” (disco d’oro, con più di dieci milioni di streaming, scelto come hit dell’estate da “Hit Mania Special Edition 2017"), Francesca Monte è tornata alla ribalta nello scorso mese di giugno con “Un’estate che non finirà”. La cantautrice salernitana ha scritto e composto il nuovo pezzo in collaborazione con l’amico di sempre Marco Ferrero, in arte Iconize, che ha invece curato la regia del videoclip. Il filmato, cliccatissimo su YouTube, è stato girato alle Maldive in collaborazione con l'agenzia Your Mood e vede la partecipazione straordinaria di una delle coppie più amate del web, nata nel programma di Maria De Filippi ”Uomini e donne”: Nicole Mazzoccato e Fabio Colloricchio.