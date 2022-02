Dalma Maradona di nuovo incinta, la figlia del Pibe: «Si chiamerà Azul»

Dopo tanto dolore, sembra tornare il sole nella vita di Dalma Maradona. La figlia di Diego ha annunciato oggi la sua seconda gravidanza: «Non lo sa ancora nessuno: sono incinta! È una sensazione spettacolare, volevo raccontarlo a voi prima di raccontarlo a tutti. Sarà una bambina e si chiamerà Azul» ha detto Dalma in diretta radiofonica al programma "Un día perfecto" che conduce.

La figlia di Diego Armando Maradona, cresciuta a Napoli, ha già una figlia di nome Roma. Stavolta, invece, sarà azzurra come la maglia di suo papà in Italia. E proprio a Napoli era tornata Dalma qualche settimana fa, appena prima di Natale, per girare il docufilm sul Dies che sarà trasmesso sui canali Discovery nel 2022.