Modello dai capelli lunghi e bellezza androgina: Damian, il figlio dell'attrice conosciuta in tutto il mondo

Si chiama Damian, ha 19 anni lavora e lavora nel mondo della moda. La sua bellezza non passa inosservata ed è già una star di Instagram. Sua madre è un'attrice famosa in tutto il mondo e negli anni Novanta era un'icona e una musa. La somiglianza madre e figlio è impressionante. Con i capelli lunghi e gli occhi azzurri Damian ha un aspetto androgino e sta rivoluzionando i canoni della bellezza. La mamma è Liz Hurley.



Addio agli stereotipi che vogliono gli uomini palestrati perché Damian ha un fisico longilineo e i lineamenti delicati. L'ultima foto sui social, in particolare, ha mandato in tilt i followers: Damian è a petto nudo e alle sue spalle si vede il mare. Hurley, che è alto 1,85m, ha firmato con la prestigiosa agenzia di modelli IMG e ha già collezionato due campagne con la linea make-up di Pat McGrath.

Una carriera iniziata presto. «Quando avevo 17 anni, ho ricevuto una telefonata che diceva che il fotografo di moda Steven Meisel mi voleva a New York il giorno dopo per una nuova campagna. Non avevo mai lavorato come modello prima d’ora, ma in un momento di follia ho accettato, sono andato lì, ho girato la campagna e sono tornato a scuola in tempo per la prima lezione del Lunedì seguente», ha raccontato. Con la mamma ha un rapporto bellissimo: entrambi amano giornate di relax come quella mostrata nel post.