Sabato 6 Gennaio 2018, 13:57 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 14:32

La proposta didialla compagnaè stata uno dei momenti più apprezzati dai telespettatori del, che hanno accolto con partecipazione la coronazione di un percorso d'amore duraturo e sempre discreto. Ma una domanda se la sono fatta in molti: chi ha pagato l'anello che Bossari, in ginocchio, ha donato a Filippa?La risposta l'hanno data proprio i diretti interessati a Radio Deejay, insieme ad altri dettagli sull'organizzazione del matrimonio. "L'anello lo ha pagato Mediaset", hanno detto in coro i futuri sposi, che hanno poi confessato di aver affidato l'organizzazione del gran giorno a Enzo Miccio. Il rigoroso wedding planner riuscirà a farsi seguire dall'indisciplinato Bossari? Vedremo.