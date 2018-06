Fillippa Lagerback e Daniele Bossari sposi, in tv Barbara D'Urso lancia una frecciatina a un ospite

Venerdì 1 Giugno 2018, 18:19 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 20:30

Fillippa Lagerback e Daniene Bossari si dicono sì oggi dopo 17 anni di amore. Pomeriggio 5 segue l'evento in diretta e mostra la carrellata degli ospiti e ovviamente anche degli sposi. Daniele saluta le telecamere e la D'Urso dicendole che l'aspettava alle nozze, ma capisce i suoi impegni di lavoro.Poco prima del matrimonio sono entrati una serie di ospiti che hanno salutato le telecamere: Luciana Littizzetto, Mara Venier, Lorenzo Flaherty, concorrente al Gf con Bossari e anche suo testimone di nozze e anche Nicola Savino. Proprio su di lui arriva la frecciatina della conduttrice che alla sua inviata chiede: «Scusa, facciamo un riassunto degli ospiti», dice e inizia ad elencarli, ma precisa: «Va bene poi Nicola Savino, che non ci ha considerato proprio». Il conduttore infatti, non ha fatto alcun cenno di saluto o rilasciato alcuna dichiarazione.In studio intanto si parla delle nozze dell'anno e vengono mostrate le immagini della location: un giardino pieno di fiori. Il matrimonio si tiene all'aperto in un prato adornato di fiori in cui sono disposte le sedie, blindatissimo alle telecamere ma estremamente social. La sposa ha scelto un vestito rigorosamente bianco, con un piccolo strascico e una ghirlanda di fiori in testa, elegante e raggiante come sempre.