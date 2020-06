Daniele Del Moro, incidente in moto: «Caschi il mondo, domani sono in palestra»

Paura per Daniele Del Moro, vittima di un incidente stradale mentre era in moto. Daniele, protagonista del Grande Fratello e corteggiatore di “Uomini e donne”, ha dato l’annuncio dal suo account social per poi rassicurare i fan che, preoccupati, chiedevano notizie a riguardo.

Per fortuna l’impatto non ha avuto gravi conseguenze tanto che è lo stesso Daniele a girare e pubblicare il video dell’accaduto mentre è ancora disteso sulla strada post impatto. Nelle storie poi ha pubblicato la foto di una gamba fasciata, con scritto: «Caschi il mondo domani sono in palestra».

Daniele ha partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello in salsa Nip, dove ha conosciuto la coinquilina, poi vincitrice del programma, Martina Nasoni, con cui ha avuto una relazione. Dopo il reality è approdato a “Uomini e donne” ma la sua avventura nel dating show condotto da aria De Filippi è stata interrotta dall’emergenza coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA