Daniele Scardina, quarantena con Diletta Leotta: «Facciamo tutto quello che si può fare stando a casa...»

Il puglie Daniele Scardina sta trascorrendo la quarantena da coronavirus assieme alla fidanzata Diletta Leotta. Quella che era definita come una “conoscenza” è ormai diventata una vera e propria relazione e il puglie ha voluto raccontare qualche particolare sulla convivenza.

La vita lontana dal ring per lui non è semplice (“Sono una persona molto iperattiva – ha fatto sapere a “Novella2000” - Ora mi sto adattando a questa reclusione. So che è per il nostro bene quindi mi tocca. Ci siamo adattati e continuiamo a farlo sperando di ripartire al più presto”), ma a fianco della fidanzata le cose vanno decisamente meglio: “Non ci nascondiamo né niente. Non lo abbiamo mai voluto fare in realtà. Cerchiamo solo di rimanere discreti, visto che siamo sempre sotto i riflettori, lei soprattutto. Cerchiamo di tenere la nostra storia per noi. Ci piace cucinare insieme, stare sul divano e guardare film. In questo periodo ci stiamo conoscendo al 100% e siamo felici. Facciamo tutto quello che si può fare in quarantena stando a casa”.



Si allenano insieme (“In realtà sono più bravo come atleta che come coach! Lei invece è davvero molto brava”), ma ai fornelli c’è lei: “No, no! Cucina Diletta. Ma io cucino ogni tanto comunque. Diciamo che è lei che mi vizia”.





