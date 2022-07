Danilo Gallinari e Eleonora Boi, matrimonio con cambio d'abito: dal romantico al sensuale

Danilo Gallinari ed Eleonora Boi hanno detto sì. La star dell'Nba e la giornalista sportiva si sono sposati in Sardegna, nel Golfo degli Angeli. La coppia, che ormai vive da due anni negli Stati Uniti, ha deciso di celebrare il matrimonio a Cagliari, città natale della sposa.

Emma Marrone, nuovo look: capelli corti e total pink. Il ritorno sui social

APPROFONDIMENTI FIORI D'ARANCIO Manuela Arcuri, matrimonio blindato con Giovanni Di Gianfrancesco:... FIORI D'ARANCIO Enzo Gragnaniello sposo a 67 anni: «Ha finalmente deciso di... NOZZE VIP Guido Brandolini d’Adda e Sofia Pironti di Campagna, il...

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sposeranno? L'amica racconta la verità

Totti-Ilary, il mistero delle vacanze di Noemi Bocchi: su Instagram i video, ma i profili non sono suoi

Con alle spalle due anni di convivenza e la nascita della primogenita Anastasia, i due, ormai inseparabili, hanno deciso di convolare a nozze. Una cerimonia glamour e raffinata, proprio come hanno mostrato sui social. La Boi ha infatti pubblicato sul suo profilo privato un post che ritrae i due sposi felici e innamorati dopo il sì.

La cerimonia

La cerimonia inizialmente si è svolta a Villa D'Orri, una lussuosa location a pochi chilometri dalla residenza della famiglia della sposa. Poi la festa si è spostata nel giardino, addobbato a nozze. Balli di gruppo e sorrisoni, così gli sposini hanno trascorso una giornata indimenticabile. Proprio come ha detto la stessa Boi su Instagram: «Our special night» - tradotto - «La nostra notte speciale».

Due abiti diversi

Eleonora Boi ha voluto condividere con i follower i due diversi abiti da lei indossati, uno per la cerimonia e l'altro per il party. Uno romantico e l'altro sensuale. Ma entrambi elegantissimi firmati Atelier Pronovias. Per il fatidico sì Eleonora ha indossato un abito tutto in pizzo: spalle scoperte, maniche a tre quarti e una gonna in tulle.

Più affascinante il vestito indossato per la festa: gonna morbida e corpetto ricoperto di micro cristalli, abbinati ai lunghi orecchini. Eleonora ha anche cambiato l'acconciatura, lasciandoli sciolti e morbidi per il party.

Gli invitati

Tra gli invitati non potevano di certo mancare una nutrita schiera di giocatori Nba, tutti amici di Danilo Gallinari: Bogdan Bogdanovic, Jusuk Nurkic e l’ex cestista Kelenna Azubuike e tanti altri.