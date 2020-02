David Beckham felice per il principe Harry: «Orgoglioso di lui, diventare papà ti cambia la vita»

David Beckham è

Beckham ha però specificato di non aver parlato con Harry della sua decisione di trasferirsi all'estero in Canada:

Ultimo aggiornamento: 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«orgoglioso» del principe Harry e per la sua decisione, di concerto con la moglie, di 'dimettersi' dalla famiglia reale: l'ex calciatore di Manchester United, Real Madrid e Milan, parlando con la trasmissione Entertainment Tonight, ha descritto Harry come «una persona straordinaria». «Io e Victoria lo adoriamo», ha detto, aggiungendo di essere «orgoglioso di vederlo crescere come persona e come padre».«Non ho parlato con lui di questo, ma parliamo da amici e questa è la cosa più importante per me - ha aggiunto - Penso che gli piaccia fare il papà, è questo di cui abbiamo spesso parlato. Essere genitore ti cambia la vita, cambia tutto». Le dimissioni formali