David Beckham e il figlio Romeo da Ginevra a Milano: «Amo questa città»

Giovedì 20 Giugno 2019, 14:50 - Ultimo aggiornamento: 20-06-2019 15:06

David Beckham va a Milano col figlio Romeo e posta un selfie scattato in piazza Duomo: la foto, su Instagram, in appena 24 ore ha raggiunto e superato il milione di like. «Amo Milano», aveva commentato David Beckham.La stessa foto è stata pubblicata anche dal figlio 16enne dell'ex calciatore inglese e di Victoria: «Grazie papà, per questa giornata così fantastica!». Oltre a visitare monumenti e a fare shopping, David Beckham e il figlio Romeo si sono ovviamente anche concessi una gustosa pizza, come documentato su Instagram Stories. David Beckham si è anche congratulato con l'ex compagno di squadra al Manchester United, Phil Neville, attualmente ct della nazionale femminile inglese, per la qualificazione agli ottavi nei Mondiali in Francia.David Beckham e il figlio erano giunti nel capoluogo lombardo da Ginevra, dove sono anche stati ospiti dei laboratori di Tudor e hanno potuto anche assemblare le parti degli orologi. David Beckham è infatti testimonial della celebre marca di orologi di lusso ed ha partecipato anche a Dare to Dive, una campagna pubblicitaria che gli ha permesso l'esperienza delle immersioni con Morgan Bourc’his, il francese campione del mondo.