David Beckham, la sexy accoglienza per la moglie accende il web: il video diventa virale (e tutte vorrebbero essere Victoria)

Sposati da oltre 23 anni e più innamorati che mai. Il "si lo voglio" dell'ex calciatore David Beckham e di sua moglie, modella e cantante Victoria Beckham è arrivato nel luglio 1999 e da allora non si sono mai lasciati. Ogni loro scatto riceve l'apprezzamento di milioni di follower e qualche giorno fa l'ex di Manchester United e Real Madrid ha fatto esplodere letteralmente il web e il video è diventato virale.

David Beckham, il video sexy diventa virale

Victoria ha voluto condividere con i suoi follower come è il suo rientro a casa dopo una giornata di lavoro.

L'elegante ex Spice ha mostrato come suo marito la stesse aspettando sulla porta della sua villa dopo una giornata di lavoro. Mentre si avvicina alla casa, Victoria dice: «Questo è molto impressionante, è un benvenuto a casa. Ti amo». David, scalzo, con jeans e t-shirt nera le sorride mentre le porge un cocktail che tiene in mano preparato appositamente per la moglie. Una storia condivisa alla quale la cantante ha voluto aggiungere una dedica speciale al marito: «Ti amo moltissimo».

Chi non vorrebbe essere Victoria?

Le rete è letteralmente esplosa. Da vip a nip tutti condividono il video che diventa virale. I complimenti all'ex calciatore non si contengono, complice forse la sua posa sexy, o il fisico invidiabile, nonostante i 47 anni, o forse il sorriso, o magari anche solo per il cocktail. Fatto sta che ora tutti vorrebbero essere Victoria Beckham e, nel caso, per me un Gin Tonic. Grazie