David Beckham in bici alla scoperta della Puglia: la vacanza è in famiglia

Mercoledì 7 Agosto 2019, 12:44 - Ultimo aggiornamento: 07-08-2019 18:31

e famiglia in vacanza in. Una passeggiata in bicicletta, la cena in famiglia con tanto di scarpetta e il relax regalato dal panorama di Savelletri. David Beckham e la moglie, l'ex Spice Girls Victoria, sono in Puglia insieme ai quattro figli - Broklyn, Romeo, Harper e Cruz - per una vacanza ristoratrice nel resort di lusso, in provincia di Brindisi.L'ex calciatore di Manchester United, Real Madrid e Milan e signora hanno postato diverse foto su Instagram, che li ritraggono felicemente a spasso per le campagne pugliesi. «Felice estate! Baci dalla Puglia», scrive Victoria, mentre il marito onora lo chef del Borgo con una serie di scatti alle pietanze della cena: dalla pasta al risotto con le ostriche, passando per i turcinieddhri (o gnummareddhi») salentini, con tanto di complimenti allo chef Domingo e al suo staff del ristorante Due Camini.