David Beckham con Victoria e i figli per la foto di Natale: ma il dettaglio non sfugge ai fan

Anche David Beckham "perde colpi". Nella foto di famiglia di Natale condivisa sui social, David, in posa davanti all'albero insieme alla moglie Victoria e ai figli Harper, Brooklyn, Romeo e Cruz, i follower hanno notato un particolare divertente. ll calciatore infatti è in punta di piedi per raggiungere l'altezza dei figli, ormai tutti più alti di lui. E dire che Beckham non è da considerarsi basso: la sua altezza è infatti di un metro e ottanta. Ma sembra proprio che la prole lo abbia superato. «David, sei geloso dell’altezza di tuo figlio?», gli chiede un follower, mentre qualcun altro grida al complesso di inferiorità.

Lo scatto condiviso da Victoria Beckham (che accetta il suo metro e 63 senza fare tante storie) è "piaciuto" a più di due milioni di persone. Subito dopo l'ex Spice Girl ha condiviso un tenerissimo video del figlio Brooklyn che balla con la sorellina Harper, la piccola di casa. E buon Natale a tutti, dai Beckham.