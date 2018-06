David e Vittoria Beckham divorziano? Ecco cosa c'è dietro alla fake news: «Prenderemo provvedimenti»

Martedì 12 Giugno 2018, 19:16 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 19:30

La notizia del divorzio traha fatto rapidamente il giro del mondo. La coppia si è affrettata a smentire le voci sulla separazione e i presunti tradimenti dell'ex calciatore, ma dietro questa fake news c'è uno sbaglio clamoroso. Sotto inchiesta è finita la loro addetta alle pubbliche relazioni.Sembra che la PR diffondesse informazioni false sul loro conto e questo le sarebbe costata la sospensione. Tutto è cominciato venerdì, come riporta il Mirror . La ragazza avrebbe inviato e-mail non veritiere dal suo account di lavoro agli indirizzi elettronici dei suoi familiari. Le lettere a quel punto sarebbero state rese pubbliche e condivise online al punto da diventare virali.Quando il pettegolezzo si è diffuso era ormai troppo tardi per smentire e i bookmakers hanno cominciato a scommettere sul divorzio di una delle coppie più famose e chiacchierate dello star system. Hanno quotato anche la possibile futura compagna di Beckham. Ci sono volute foto della famiglia sui social per frenare la corsa allo scoop.Nel frattempo, la società di pubbliche relazioni, The Communications Store, ha rilasciato una dichiarazione in cui rende noto che la dipendente stava soltanto commentando quanto era apparso su Twitter: «Anche se questo non sarebbe mai dovuto accadere, lei non ha dato origine a nulla».Soprannominata Posh e Becks dai media, la coppia è unita da più di vent'anni. I due si incontrarono quando Victoria, ex membro delle Spice Girls, partecipò a una partita del Manchester United nel 1997. Iniziarono a frequentarsi poco dopo e si sposarono nel 1999,