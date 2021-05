Dayane Mello e Mario Balotelli stanno insieme? Parla Enock Barwuah

Si è parlato di un ritorno di fiamma tra Dayane Mello e Mario Balotelli dopo il Grande Fratello. A parlare è il fratello del campione, Enock Barwuah, protagonista dell'ultima edizione vip del reality. Il flirt era tornato alla ribalta dopo le rivelazioni della modella, mentre Balotelli era finito al centro della polemica per come si era rivolto a lei. Interpellato da Giada Di Miceli per Non Succederà più, Enoch dice la sua: «Non so cosa sta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati