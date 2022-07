Dayane Mello completamente nuda: foto e stories su Instagram infiammano i fan

Dayane Mello, il suo nome fa già scalpore. Per non parlare delle sue ultime foto, che fanno chiecchierare più dei suoi flirt...Più hot che mai, completamente nuda, bellissima, come mamma l'ha fatta. Scatti sensuali, provocatori, alla luce del sole. Con solo un cappello in testa, mentre la chioma castana le accarezza la schiena. Si tocca, con la mano, il labbro inferiore e chiude gli occhi in estasi.

APPROFONDIMENTI DIVA Elisabetta Canalis, scollatura da urlo e messaggio d'amore alla... PRIMA FOTO Flavio Briatore, ecco la figlia Leni: la prima volta sui social. La... FERRAGNEZ Chiara Ferragni, ecco la prima foto che ha visto di Fedez:...

Dayane Mello e Boro Boro, il flirt e la sua reazione: «Io fidanzata a mia insaputa...»

«Scopri il tuo corpo, ma soprattutto, scopri la tua "anima"», queste le parole di Dayane Mello in uno dei suoi scatti, condivisi su Instagram, che fanno alzare la temperatura. I suoi fan sono impazziti, impossibile restare indifferenti di fronte a così tanta bellezza e femminilità. Non è la prima volta che la modella brasiliana si mostra nuda, in passato ha già esibito questa versione un pò osé di sè stessa. Audace per natura, a Dayane piace spesso scherzare con la fotocamera e provocare il pubblico, come quando a Milano ha sfidato i paparazzi regalando un bacio passionale con l'amica in mezzo alla strada. Ogni mese è sulla bocca del gossip per una nuova frequentazione, e negli scorsi giorni è stata al centro della polemica per aver replicato a Giulia De Lellis sul tema dell'"accettazione", indicandola come "cattivo esempio" da seguire... Insomma, stare dietro a Dayane Mello non ci si annoia mai...