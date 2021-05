Dayane Mello e Soleil Sorgè inseparabili: ecco che cosa lega la bionda 23enne e la bellissima mora

Nove anni di differenza ma una feeling a prova di bomba e situazioni che si sviluppano. Ecco Dayane Mello e Soleil Sorgé inseparabili a Milano. La bionda 23enne e la mora 32enne sembrano ormai migliori amiche. I fan delle Rosmello, che tanto avevano amato il rapporto della brasiliana con Rosalinda Cannavò nella Casa del Grande Fratello Vip, ormai devono mettersi l’anima in pace. La modella ha un’altra donna nel suo cuore.

Dayane e Soleil camminano a braccetto in pieno centro, nel quadrilatero della moda del capoluogo lombardo. E ovviamente sono super spiate dai paparazzi, anche con la mascherina sul volto non passano inosservate. Belle, abbronzate, sensuali, la Sorge con l’abitino corto, e la Mello con pantaloni bianchi e top, attirano gli sguardi ammirati dei passanti e catturano in un attimo gli obiettivi dei fotografi.