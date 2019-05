Giovedì 30 Maggio 2019, 16:22 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2019 16:30

Un post per reagire, per provare a buttare un po' di acqua nell'incendio. Totti e De Rossi nemici? Ma no. Lo fa sapere la moglie di De Rossi, Sara Felberbaum, attraverso l'account instagram che ha con il marito, daniele_e_sarah_page. Queste le sue parole, accompagnate da un'immagine eloquente, che ritrae Totti e De Rossi, sorridenti, mentre mostrano il dito medio. Immagine non gradevole, ma significativa, visto anche il momento."Questa è per chi ha inventato questa storia, per chi l'ha divulgata e per chi ci crede!! E con questo chiudo l'argomento, a meno che non ci siano dichiarazioni ufficiali di Daniele, perché a noi piace parlare di cose belle, vere e allegre! E mi spiace aver dedicato fin troppo tempo a sta cavolata!."