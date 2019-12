Diana Del Bufalo provoca Paolo Ruffini: «Ogni pagliaccio torna nel suo circo. Ogni regina torna nel suo trono»

Diana Del Bufalo provoca Paolo Ruffini. Non deve essere finita molto bene la love story tra il presentatore comico e attore e la ex concorrente di Amici. Diana ha fatto sapere qualche giorno fa che tra lei e Paolo è finita, facendo però trapelare una forte delusione da parte sua, e proprio ieri ha rimarcato il messaggio con una frecciatina che sembra indirizzata proprio all'ex, nemmeno troppo velata.

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati, lei su Instagram: «La grande delusione mi ha fatto crescere»

«Ogni pagliaccio torna nel suo circo. Ogni regina torna nel suo trono». Parole dure che fanno pensare che Diana non abbia preso bene la rottura con Paolo. Secondo le parole dell'attrice i due si sono separati da oltre un mese, nel post precedente aveva detto di aver provato di tutto per salvare la storia, ma purtroppo le cose non sono andate come speravano.

Se Diana, già da qualche tempo, sui social, lancia frecciatine e manifesta il suo stato d'animo nei confronti di questa rottura e del suo ex, Paolo Ruffini non proferisce parola a riguardo. Da sempre molto riservato l'attore non ha mai amato parlare della sua vita privata e sui suoi social continua a parlare solo dei suoi progetti lavorativi.

