Diego Armando Jr.: «Ecco cosa ha detto mio padre, Maradona, quando ha visto il nipote»

Domenica 7 Ottobre 2018, 17:45 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2018 18:00

, figlio di, porta, per la prima volta, suo figlio, dunque il nipote del campione, Diego Matias, in studio a Domenica Live.Cosa ha detto il nonno vedendo il piccolo?, domanda. «È stato felice, se lo è abbracciato, gli ha dato un bel bacio, per me è stata un’emozione molto forte».La conduttrice sottolinea la somiglianza del bambino con Maradona.«Gli somiglia.. gli somiglia. Io nel dubbio il piede sinistro glielo accarezzo prima del sonno. Non si sa mai…»ha sempre seguito la difficile storia del rapporto trare, che ha impiegato molti anni, circa trenta, per riconoscerlo. Più volte in trasmissione ha dato voce alla storia, sentendo sia Diego Armando junior, sia la madre Cristiana Sinagra.In occasione dell’incontro che ha segnato la ripresa dei rapporti tra padre e figlio. Cristiana Sinagra, a Domenica Live, commentò: «Diego era in Argentina e lui lo ha chiamato sul telefonino. Mio figlio ha detto che ha apprezzato tantissimo ilfatto che il padre abbia trovato il coraggio di chiamarlo e dirgli: io ti voglio abbracciare, stasera stai con me».In video collegamento, alla puntata partecipano pure le nonne del bambino.Poi l’annuncio del battesimo, con Maradona.«Lo stiamo aspettando - dice Diego Armando junior - ci teniamo tanto che sia lui a battezzarlo».