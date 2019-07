Giovedì 25 Luglio 2019, 12:46 - Ultimo aggiornamento: 25-07-2019 16:28

Diletta Leotta scatenata in barca: il video fa impazzire i fan sui social. Metti una gita sullo yacht con gli amici, un po' di musica e Diletta Leotta che balla in costume. Il video non può che essere virale.La bella giornalista, voce e volto del calcio targato Dazn, si scatena sulle note di Playa Grande durante un gita in barca: un balletto sensuale in bikini colorato. Ed il video fa il pieno di visualizzazioni sui social.