Diletta Leotta e Can Yaman, bikini rosa in Turchia prima di incontrare i parenti di lui: si parla di matrimonio?

Diletta Leotta sta passando le sue vacanze in Turchia con il fidanzato Can Yaman. La conduttrice ha incontrato la suocera e preso parte ad un pranzo con i parenti dell'attore turco per poi visitare la città e fare un bagno a mare, sfoggiando un bikini rosa, tra storie Instagram ed acrobazie di coppia. Nei video Diletta Leotta indossa un due pezzi rosa che ha fatto impazzire i suoi fan. In un'altra storia sorseggia un drink dopo aver fatto un inseguimento in mare con il fidanzato sulle moto d’acqua prima di godersi il tramonto sull’imbarcazione.

Can Yaman, classe 1989, è nato a Istanbul da un avvocato di origini albanesi-kosovare e da una professoressa di lettere di origine albanesi-macedoni e si è laureato al Dipartimento di giurisprudenza dell'Università Yeditepe nel 2012. Ha poi cominciato la sua carriera da attore nel 2014, ma il successo è arrivato nel 2017 con il ruolo di Ferit Aslan, un ricco uomo d'affari, nella serie televisiva Bitter Sweet Tra il 2018 e il 2019 invece ha interpretato il ruolo del fotografo Can Divit e nel 2019 è stato eletto uomo dell'anno dal periodico GQ. Recentemente Can Yaman ha firmato un contratto come protagonista nel reboot della serie cult degli anni 1980, Sandokan.