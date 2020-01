Diletta Leotta e Daniele Scardina, la prima foto social di coppia: «Sparring Day!»

Ultimo aggiornamento: 20:44

E alla fine, dopo una lunga attesa, il puglie, noto anche come “King Toretto” ufficializza la sua relazione con la giornalista. A diffondere la notizia proprio Daniele, con un post dal suo account instagram.Scardina infatti ha condiviso una foto che lo vede, in abbigliamento da pugilato e davanti un ring, assieme a Diletta Leotta che finge ridendo di dargli un pugno. Il post è seguito dalla didascalia: «Sparring Day 😅@dilettaleotta».Un grande passo avanti per Daniele che, oltre a non aver mai postato foto di coppia, solo ultimamente aveva ammesso in un’intervista la love story con la bella fidanzata, sottolineando però di voler rimanere lontano dal clamore mediatico: «Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo - ha fatto sapere “Chi” - Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro».I due si frequentano da quest’estate, quando sono stati sopresi durante una romantica vacanza in barca e Daniele è un pendolare dell’amore, dato che è spesso a Miami per allenarsi.