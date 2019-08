Diletta Leotta e l'estate bollente con il pugile Daniele Scardina: pose hot in Sardegna

Venerdì 23 Agosto 2019, 18:24 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2019 18:52

Tra Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina il flirt continua. E tra tuffi in acque cristalline, baci appassionati e pose incredibilmente hot, i due si stanno godendo alcuni giorni di vacanza in Sardegna. Il settimanale Vero li ha beccati proprio mentre si scambiano effusioni in barca. La conduttrice più desiderata dagli italiani indossa un bikini rosa, che esalta forme e fisico esplosivo.La coppia si è conosciuta a inizio luglio, durante un incontro di boxe che la Leotta presentava.Seppure i due non abbiano mai voluto ufficializzare il loro legame, da allora non si sono più lasciatiSono partiti insieme per Ibiza, dove sono stati paparazzati mentre si scambiavano tenerezze e baci. E ora per la Sardegna.Lui, noto anche con il soprannome di King Toretto, è un pugile affermato di Rozzano. Sembra che a fare da Cupido sia stato un amico di Scardina, il rapper Gue Pequeno.