Diletta Leotta ed Elodie, è show al compleanno di Mahmood: la foto che fa impazzire il web

Diletta Leotta ed Elodie, le bellezze italiane del momento. La presentatrice e la cantante, molto amiche nella vita privata, erano ieri sera al compleanno di Mahmood a Milano, l'occasione giusta per dare spettacolo sui social fra video esilaranti e scatti bollenti. In alcune stories pubblicate sui rispettivi profili Instagram, Diletta ed Elodie si divertono a "scambiarsi" la voce: l'ex talento di Amici parla con la voce della Leotta, mentre la conduttirce Dazn canta in playback "Andromeda".

La festa di Mahmood procede fra risate, balli e drink, ma le due amiche trovano il tempo per farsi una foto insieme che ha letteralmente stregato i social. Brave, belle e amate da tutti: nonostante qualche alto e basso sentimentale, questo è davvero il momento di Diletta ed Elodie.



