Diletta Leotta ha un nuovo fidanzato? E' Loris Karius portiere della papera in Champions

Diletta Leotta ha un nuovo fidanzato. Dopo la fine della storia con l'attore Can Yaman, la conduttrice di DAZN avrebbe una nuova fiamma. Secondo quanto riferito dal settimanale Gente avrebbe iniziato una relazione con Loris Karius. Portiere di 29 anni attualmente in forza al Newcastle, ma in passato ha giocato con il Liverpool. Nella finale di Champions League 2017-2018 si rese popolare in negativo quando il Real Madrid sconfisse per 3-1 la sua squadra.

In quella partita, nel tentativo di effettuare un rilancio con le mani provocò il gol dell'1-0, poi si fece sorprendere da un tiro da lontano di Gareth Bale, che segnò la rete del definitivo 3-1.

La storia

"Si seguono su Instagram da qualche settimana e, pare, che tra i due ci sia una sorta di fil rouge al momento difficile da incasellare nelle svariate sfaccettature dei rapporti interpersonali, figuriamoci in quelli del cuore", si legge su Gente.

Karius nella scorsa estate fu proposto anche al Napoli, le parti ne discussero, ma non si arrivò a un reciproco accordo.