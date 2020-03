Diletta Leotta carica Milano: la foto è un incitamento a non mollare

Un messaggio stampato a chiare lettere. "Milano non si ferma mai". Diletta Leotta illumina la giornata dei suoi follower con un post su Instagram che ha fatto subito il pieno di like. Il capoluogo lombardo sta affrontando con forza e decisione l'emergenza coronavirus e, grazie allo smartworking, attenua le difficoltà produttive che inevitabilmente hanno colpito la regione. "Milano never stops" con il sole che illumina l'inviata di Dazn impegnata, evidentemente, con gli ultimi appunti per la prossima trasmissione televisiva. Il campionato torna a porte chiuse ma l'intrattenimento e l'informazione sportiva aiuteranno i tifosi italiani a dimenticare, per 90 minuti, il difficile momento che sta attraversando il paese.



