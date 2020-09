Diletta Leotta: mini crociera sul lago con Marco Valta, ex di Anna Safroncik

Diletta Leotta in barca assieme a Marco Valta, ex di Anna Safroncik. Diletta Leotta è stata sorpresa con Marco Valta, professione finanziere e imprenditore, durante una piccola crociera sul lago di Como, assieme a un gruppo di amici.

Diletta si è messa alle spalle la relazione con Daniele Scardina, a breve sul palco di “Ballando con le stelle”, con cui aveva trascorso il lockdown da coronavirus, dando anche diverse testimonianze della convivenza dal suo seguitissimo account social. Finita la relazione, per la conduttrice Dazn sono arrivate voci di un'amicizia particolare con l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, che può sono state regolarmente smentite da entrambi.

Ora i paparazzi di “Chi” l’hanno sorpresa, sempre in grande forma, in compagnia di Valta, con cui sembra avere molta confidenza, fra giri per il lago, tuffi e lezioni di wakesurf. Un’amicizia per la single Diletta che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più serio…

Ultimo aggiornamento: 13:11

