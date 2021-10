Diletta Leotta, nuovo amore con Giacomo Cavalli? Ecco chi è il modello che avrebbe preso il posto di Can Yaman

Archiviata la storia con Can Yaman, Diletta Leotta torna a far parlare di se. Non che gli amanti del gossip avessero mai smesso in realtà. Anche nei mesi di frequentazione con l'attore turco erano stati in pochi infatti a credere nell'amore scoppiato tra i due. La giornalista di Dazn aveva addirittura "conquistato" un bel Tapiro d'Oro donatogli da Striscia la Notizia a causa di un tradimento della stessa nei confronti di Can in cui era stato chiamato in ballo Ryan Friedkin. Ma dopo un rapporto altalenante tra la bellissima Diletta e Yaman il punto è stato definitivamente messo.

Diletta Leotta: Giacomo Cavalli il nuovo flirt

E mentre l'attore è sempre più lanciato nel suo lavoro, anche in Italia dove sarà protagonista di diverse serie tv, la Leotta torna sui rotocalchi per un presunto nuovo flirt. A lanciare la "bomba" ci ha pensato Dagospia. A Milano infatti pare giri voce che la conduttrice avrebbe iniziato una frequentazione con un modello italiano. Il fortunato stavolta sarebbe Giacomo Cavalli. Un profilo social quello del modello da 56,6 mila follower tra i quali ultimamente si è aggiunta anche Diletta Leotta. I due ragazzi sarebbero stati avvistati più volte insieme. Sarà l'inizio di una nuova storia d'amore? Non ci resta che seguirli per scoprirlo.

Ecco chi è il modello che si vede (sempre più spesso) con la Leotta

Classe '94 Giacomo Cavalli è un modello testimonial per alcuni dei più importanti brand d’alta moda. Non solo bello ma anche laureato in Economia e Gestione Aziendale con un master in International Management alla Bocconi. Anche titolato per il mondo della vela ha ottenuto infatti il premio di vicecampione del mondo juniores. Inizia a fare il modello per caso tenendo nella tasca il sogno di diventare un atleta professionista. La sua carriera infatti sarebbe iniziata per caso in un aereoporto quando un pr del gruppo Armani, lo avrebbe scambiato per il modello canadese Simon Nessman e gli avrebbe lasciato il suo biglietto da visita invitandolo a chiamarlo. È molto riservato tant'è che della sua vita privata non si sa nulla, anzi non si sapeva nulla, finchè il bel Giacomo non ha cominciato a frequentare la Leotta. Il modello è figlio di Beppe Cavalli, famosissimo velista.