Diletta Leotta super sexy alla lezione di danza: «Sono negata ma provo a migliorare»

Sabato 27 Ottobre 2018, 11:56 - Ultimo aggiornamento: 27-10-2018 12:42

Diletta Leotta si dà alla danza: la popolare conduttrice di Sky e Dazn, infatti, ha seguito una lezione in compagnia di alcune amiche e ha raccontato tutti i suoi progressi ai suoi follower su Instagram Stories.Sempre molto sexy, Diletta Leotta ha dovuto coniugare l'impegno e le risate. Per sua stessa ammissione, la lezione si è rivelata tutto fuorché facile: «Sono proprio negata...». Successivamente, Diletta Leotta ha anche rivolto una domanda ai follower: «Secondo voi sto migliorando?».Tra risate, abbracci e sudore, Diletta Leotta ha poi avuto modo di cimentarsi e divertirsi con l'hula-hoop. Non sarà una ballerina nata, ma il fisico al top della conduttrice fa dimenticare questi dettagli...