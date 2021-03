Diletta Leotta e il Covid: «Non ho paura. Quando sarà il mio turno mi vaccinerò con qualsiasi vaccino approvato dall’Ema e dall’Aifa»

Diletta Leotta sostiene la campagna vaccinale contro il Covid. Diletta Leotta, dal suo seguitissimo account Instagram, entra nella polemica nata dopo la sospensione del vaccino AstraZeneca.

DILETTA LEOTTA: "SI AL VACCINO"

Dal suo account Instagram, nelle stories, Diletta Leotta ha condiviso un post in cui si schiera nettamente a favore della campagna vaccinale: “Io non ho paura! – ha scritto sul social - Quando sarà il mio turno mi vaccinerò con qualsiasi vaccino approvato dall’Ema e dall’Aifa”.

Davvero un nuovo campo di interesse per Diletta Leotta, di solito lontana da questo genere di tematiche. Recentmente anzi si parla molto della conduttrice e giornalista tv per la sua relazione con l’attore turco Can Yaman, celebre attore della serie tv “DayDreamer - Le ali del sogno”.

