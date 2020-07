Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, “appuntamento segreto” mentre Daniele Scardina fa il single a Ibiza

Diletta Leotta insieme a Zlatan Ibrahimovic. Mentre la storia di Diletta Leotta, conduttrice Dazn, e il pugile Daniele Scardina sembra vivere una pausa di riflessione, lei frequenta l’attaccante del Milan, e forse non solo per motivi di lavoro.



I due sono comparsi già insieme sui social, ma poi si è scoperto che era per via di un’app di allenamento che entrambi sponsorizzano. Durante gli impegni di lavoro però dev’essere scoppiata la simpatia, dato che Zlatan dopo un match, sorpreso da “Chi” è casualmente arrivato nel locale in cui era presente la Leotta. A seguito della partita vinta dal Milan contro il Parma ha raggiunto la giornalista in un ristorante di Milano.

È entrato e ha trascorso due ore assieme a lei e le sue amiche, per poi andare via. Circa venti minuti dopo la sua uscita, è stata la volta di Diletta e l'allegra compagnia, riportate a casa da un autista privato…

Intanto Daniele Scardina sta trascorrendo una divertente vacanza da single e Ibiza, mentre Diletta ha deciso di passare parte delle sue ferie in Sicilia.

