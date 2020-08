Diletta Leotta: «Io e Zlatan Ibrahimovic? Ecco cosa c'è davvero»

Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, nessuna relazione segreta. Sul gossip dell’estate, la love story fra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, scende in campo la diretta interessata per assicurare che fra di lei e l’attaccante del Milan non c’è un amore in corso.

Leggi anche > Kate Middleton incinta del quarto figlio?

Al quotidiano britannico SunSport, la conduttrice Dazn ha fatto sapere attraverso i suoi portavoce che «Non c’è nessun commento da fare in quanto non vi è alcuna relazione tra i due a parte una collaborazione professionale». I due erano stati sorpresi da “Chi” dopo una cena al ristorante con alcuni amici. Poi, secondo la rivista, Diletta sarebbe partita per la Sardegna, seguita a ruota da Zlatan Ibrahimovic.

Il calciatore in effetti si trova in vacanza in Sardegna, ma non da single come si era detto, bensì rigorosamente accompagnato dalla moglie Helena e dai figli Maximilian e Vincent. Niente amore quindi fra la Leotta e Zlatan, con Diletta che rimane single dopo la fine dalla sua relazione col pugile Daniele Scardina.

Ultimo aggiornamento: 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA