Chiede il divorzio due giorni dopo il matrimonio: «La sposa in realtà era un uomo»

Unper unche, dopo essersi sposato, si è reso conto di essere stato ingannato: lache aveva, infatti, in realtà era unL'incredibile vicenda è avvenuta in è il portale IndoZone a raccontare la storia di Muh , un giovane che si era sposato con la 25enne Mita, salvo poi scoprire di aver detto sì ad un uomo. A indurlo in errore, senza dubbio, è stata la fretta: i due si erano conosciuti su Facebook all'inizio di maggio, per poi iniziare a frequentarsi qualche settimana dopo. «Ci eravamo visti la prima volta per un caffè, non avevo sospettato nulla e iniziavo ad innamorarmi, così abbiamo deciso di sposarci subito», racconta oggi l'uomo.Neanche gli invitati al, celebrato nella città di Kediri, avevano sospettato nulla. I primi problemi sono arrivati durante la prima notte di nozze, quando Mita si era rifiutata di fare sesso con l'uomo che aveva appena sposato. Stesso copione il giorno successivo, ed è proprio in quel momento che, non è chiaro come, il 31enne Muh aveva scoperto di essere stato ingannato. A quel punto, però, Mita aveva fatto perdere le proprie tracce.Il 31enne si è quindi recato in commissariato per denunciare per truffa l'uomo che inconsapevolmente aveva portato all'altare: il suo vero nome è Adi ed è stato già rintracciato e fermato dalla polizia. Inevitabile anche la richiesta formale di divorzio.